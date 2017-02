Kommentar: Gute Aussichten für die obere Berliner Matthias Klaus über die Pläne des Landratsamtes

Seit Jahren ist die obere Berliner Straße ein Sorgenkind der Stadt. Eigentlich ist sie ja verkehrsgünstig gelegen: der Bahnhof „darüber“, der Weg in die Innenstadt führt mittendurch. Trotzdem ist der DDR-Charme immer noch sichtbar. Unsanierte Häuser, verwaiste Läden. Dabei könnte doch gerade die obere Berliner Straße ein Filetstück für Görlitz sein. Woran liegt es? Schwer zu sagen. Vielleicht an der Bahnhofstraße, die mit ähnlichen Problemen kämpft. Nun gibt es allerdings in doppelter Hinsicht Hoffnung. Zum einen ist da das Senckenberg-Museum, dass sich an der Bahnhofstraße erweitern, seine Kapazitäten dort bündeln will. Sprich: Es kommen Mitarbeiter, Leute, die mittags zum Essen in die Stadt wollen, nach Feierabend einkaufen. Und auf der anderen Seite, wortwörtlich, ist da das Landratsamt. Ebenfalls zusätzliche Mitarbeiter, die auf ihrem Weg in die Stadt die Berliner Straße nehmen werden. Bei allem Optimismus: Ob die obere Berliner Straße profitieren wird, wird die Zeit zeigen. Noch gibt es nur Pläne für Senckenberg, noch ist kein Architekt für das Landratsamt gefunden. Wenn es dann aber einmal zur Verwirklichung der Ideen kommt, muss wahrscheinlich auch die Stadt umdenken. Und überlegen, ob dann die derzeitige Freigabe der oberen Berliner für den Verkehr noch zeitgemäß ist.

