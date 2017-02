Kommentar: Gute Aussichten für die nächsten Jahre Matthias Klaus über Görlitzer Unternehmertum

Mit einem Schlag könnte die Seilerei Goltz die Mitarbeiterzahl verdoppeln. Könnte, wird sie aber nicht. Noch nicht. Zunächst kommen fünf neue Kollegen dazu. Mit der Übernahme der Partec-Fläche am Flugplatz stehen dem Unternehmen jetzt jedenfalls viele Möglichkeiten offen. Die Übernahme von Rösler und Sohn – ein kluger Schachzug. Damit erweitert sich das Sortiment. Die Seilerei Goltz ist gut im Geschäft. Das vergangene Jahr war das beste der Firma. Klar, dass da nach Erweiterungsmöglichkeiten gesucht werden muss. Ein Weggang nach Polen, wie es Chef Helmut Goltz schon in Erwägung gezogen hatte, hätte wohl einen Aufschrei in Görlitz erzeugt. Das ist ja nun vom Tisch. Die Partec-Fläche wird einer sinnvollen Nutzung zugeführt. Produktion und Verkauf kommen in die Halle, eine Million Euro steckt das Unternehmen hinein. Es klingt alles so einfach. Ist es aber nicht. Die Seilerei hat bekanntermaßen eine lange Tradition in der Stadt. Im vergangenen Jahr feierte sie ihr 180. Jubiläum. Helmut Goltz kam 1977 in die Firma. 1980 übernahm er 50 Prozent, 1990 dann 100. Mit vier Mitarbeitern startet er das Experiment Seilerei nach der Wende. Der Ausgang war völlig ungewiss. Ab 1993 konnte Helmut Goltz dann schon die nächsten Kollegen neu einstellen. Körperlich und geistig fit sollte man sein, sagt er, wenn man bei ihm arbeiten will. Und natürlich den Acht-Stunden-Tag durchhalten. Was Helmut Goltz von anderen verlangt, lebt er selbst vor. Görlitzer Unternehmertum.

Links zum Thema Seilerei in Görlitz hat jetzt Platz für 100 Mitarbeiter

zur Startseite