Kommentar: Gute Arbeit für den ländlichen Raum Udo Lemke über das Gewerbegebiet Klipphausen

Im Gewerbegebiet Klipphausen haben sich gut 100 Firmen angesiedelt. Ob Getriebe für Windkraftanlagen oder High-Tech-Gewebe für den Flugzeugbau – nicht wenige davon bieten Arbeitsplätze, die üblicherweise in ländlichen Regionen nicht zu finden sind. Der Grund: Die Firmen finden mit der Nähe zur Autobahn und einer Gemeindeverwaltung, die mitzieht sowie qualifizierten und motivierten Mitarbeitern gute Rahmenbedingungen vor. Perfekt wären diese, wenn die Gemeinde schnelles Internet zur Verfügung stellen könnte. Das werde durch die Telekom ausgebremst, die den Firmen lieber teure Standleitungen verkauft, wie es aus der Gemeindeverwaltung heißt.

Ist also das Gewerbegebiet Klipphausen ein Gewinn für die Gemeinde? Was Arbeitsplätze betrifft, auf alle Fälle. Und für die Umwelt – mehrere Hektar versiegelte Flächen, Abluft etc.? Die Gemeinde hat als Ausgleichsmaßnahme etwa alte Stallgebäude abgerissen und die Flächen entsiegelt. Und schaut man sich die ausgeräumten Agrarlandschaften an, so dürften mittlerweile mehr Insekten, Vögel und Kleintiere im Gewerbegebiet leben als dort. Und noch in anderer Hinsicht ist das Gewerbegebiet für die Gemeinde nicht schlecht: Als die Flüchtlingskrise herrschte, kamen die meisten Unterstützer von dort.

zur Startseite