Kommentar: Gut und günstig geht nicht immer Alexander Buchmann über den Preisdruck und die Macht der Kunden

Weil ein Großteil der Verbraucher möglichst billige Lebensmittel haben will, zählt bei der Herstellung jeder Cent. Dass einige Produzenten wie jetzt im Fall der belasteten Eier zur Chemiekeule greifen statt biologische Methoden zu nutzen, um so Kosten einzusparen, ist da nur die logische Folge. Auch wenn das natürlich keine Entschuldigung ist. Im Gegenteil. Denn mit ihren billig produzierten Eiern setzen diese Erzeuger auch all jene unter Preisdruck, die mit ihren Tieren anders umgehen wollen. Am Ende liegt die Entscheidung aber immer bei den Verbrauchern. Denn die entscheiden, was sich verkauft. Und das sind eben zumeist die billigen Lebensmittel. Zumal es ja auch bequemer ist, beim normalen Einkauf die Eier oder andere Produkte mitzunehmen, als auf den Markt oder mehrere Kilometer zu einem Erzeuger zu fahren. Vielleicht ist manch einer auch jetzt erst darauf aufmerksam geworden, dass es die Möglichkeit gibt, bei regionalen Produzenten zu kaufen. Die Hoffnung auf ein dauerhaftes Umdenken durch den aktuellen Skandal dürfte allerdings gering sein. Denn dazu hat es schon zu viele Skandale gegeben, vom Dioxin im Tierfutter bis zur Pferdefleisch-Lasagne.

Links zum Thema Geflügelhöfe profitieren von der Eier-Krise

zur Startseite