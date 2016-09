Kommentar: Gut und günstig Carla Mattern über fallende Preise für Erdgas

Zugegeben, nach wohliger Wärme beim Fernsehabend sehnt sich zurzeit wohl kaum jemand. Die hochsommerlichen Temperaturen im September sorgen gerade nicht unbedingt dafür, sich Sorgen um die Heizung zu machen. Doch der Winter naht. Das ist nun mal so, egal wie lange sich die Hitze noch halten sollte in unseren Breitengraden.

Umso erfreulicher die Nachricht, dass verschiedene Gasanbieter ankündigen, die Preise zu senken. Solch eine Nachricht gibt es für Verbraucher selten. Denn die Preisspirale kennt gefühlt nur den einen Weg: nach oben. Dass dafür auch Faktoren wie beispielsweise der Mindestlohn zuständig sind, macht es zumindest einigen einfacher, die höheren Ausgaben zu akzeptieren. Doch für andere, die jeden Cent umdrehen müssen, oder sich Geld vom Sozialamt abholen müssen, ist das schon prekär, immer wieder tiefer in den Geldbeutel greifen zu müssen.

Nun also geht es doch einmal andersherum. Öl- und Gaspreise sind gesunken. Das spüren Motorisierte an der Zapfsäule, das schlägt jetzt auch auf den Preis für Erdgas durch. Ein Geschenk an die Verbraucher ist das jedoch nicht. Im Einkauf profitieren die Gasanbieter von der derzeitigen Situation. Dass sie davon einen Anteil an ihre Kunden durchreichen, ist eigentlich ein Muss. Denn es gibt nicht nur viele Alternativen zur Gasheizung, es existieren außerdem verschiedene Anbieter. Auf diversen Verbraucherportalen können im Internet die Kosten durchgerechnet werden. Kunden wechseln, wenn sie Vorteile sehen. Gut beraten sind deshalb Firmen, die die Kunden mit Service und guten Preisen an sich binden.

