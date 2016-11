Kommentar: Gruselclowns sind nicht eingeladen Susanne Sodan über den Spaß daran, andere zu erschrecken

Die Horrorclowns hatten schon zu Halloween ihre Hochzeit. Jetzt können sie gerne in der Versenkung verschwinden. Tatsächlich sind seit Halloween die Meldungen über Gruselclown-Sichtungen zurückgegangen. Hoffentlich bleibt das so. Denn wenn jetzt die Karnevalszeit in der Oberlausitz und vielen anderen Regionen in Deutschland beginnt, sind sie nicht eingeladen. Klar, bei Streichen gehört Erschrecken oft mit dazu. Allerdings hat ein guter Streich wohl kaum mit Messern oder Schreckschusspistolen zu tun. Und ein guter Streich endet mit Lachen und nicht mit dem Gang zur nächsten Polizeistation. Was Horrorclowns tun, gehört also nicht dazu. Clownsmaske hin oder her. Menschen zu erschrecken, maskiert und mit Axt oder Gartenschere durch die Straßen zu laufen – das ist einfach nur gefährlich. Und strafbar. Auch die Polizei warnt davor, den Trend mit den Horrorclowns nachzuahmen. Es reicht schon, wenn ein maskierter Clown einen Menschen mit einer Waffe verfolgt. Dann kann das bereits eine Bedrohung oder Nötigung sein. Da ist noch gar nicht die Rede davon, was passiert, wenn jemand tatsächlich verletzt wird. Wer wohl auf jeden Fall verletzt ist, sind die echten Clowns.

