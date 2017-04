Kommentar: Großenhain hat keine Zeit zum Streiten Birgit Ulbricht über die Idee, neue Stadthäuser zu bauen

Ich kenne einige Eigentümer von Brachflächen, die lieber heut als morgen ihr „tolles Grundstück“ in der Innenstadt loswerden möchten. Die Immobilien-Träume, die es noch nach der Wende gab, haben sich allesamt nicht erfüllt. Ob Heine-Straße oder Meißner Straße, Siegelgasse oder Ecke Mozartallee – überall reißen Ruinen eine Lücke nach der anderen in die alten Stadtkonturen.

Die Stadt muss handeln. Mehr denn je, weil nun auch die Generation von Händlern nach und nach in Ruhestand geht, denen die Häuser rund um Hauptmarkt und Frauenmarkt noch gehören. Doch was wird danach? Wenn diese Häuser auch noch zu Wohnhäusern umgebaut werden müssten, in die Leute gern ziehen – wo wir doch nicht einmal eine neue Lückenbebauung hinbekommen? Nein, Großenhain ist festgefahren.

Man erhält eine über 800 Jahre alte Stadt auch nicht, indem man auf Altes beharrt und dabei zusieht, wie die Häuserzeilen bröckeln. Sonst muss man keinem Citymanager die Aufgabe aufhalsen, den Leerstand zu verwalten. Stimmige Ideen zu entwickeln und zu fördern, ist eine Gemeinschaftsaufgabe für alle in dieser Stadt. Eine Aufgabe, die keine Eifersüchteleien und Prinzipienreiterei duldet, weil sie so schon schwierig genug ist. Ich wünsche mir, dass Großenhain genau dazu den Mut und den Willen findet.

