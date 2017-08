Kommentar: Große Probleme für Ortsunkundige Jenny Thümmler über fehlende Umleitungsschilder

Selbst die Dauerbaustelle B115 hat etwas Gutes: Es passt, den Fahrbahnbelag jetzt zu erneuern, wenn es in Rietschen länger dauert als geplant. Was jetzt Ursache und was Folge ist, darf gern jeder für sich entscheiden.

Schlecht ist eine andere Sache: Um den Schwerlastverkehr von den kleinen Straßen fernzuhalten, scheint mancherorts gar keine Umleitung mehr ausgeschildert zu werden. So fehlte gestern an der Sperrung der B115 an der Nieskyer Spitzkehre jeglicher Hinweis, wie es nun weitergehen könnte in Richtung Norden. Das lapidare „Umleitung via Horka“ wird Ortsfremden nicht geholfen haben. Wer sich hier nicht auskennt, hat im Moment riesengroße Probleme. Und wenn es um Wege durch Spree, Quolsdorf oder Zedlitz geht, können wohl schon Görlitzer als Ortsfremde bezeichnet werden…

