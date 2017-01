Kommentar: Große Firmen mischen Nahverkehr auf Thomas Mielke über die Expansion der KVG

Bis in die 90er Jahre war die Struktur der Verkehrsanbieter ziemlich übersichtlich: Städte oder Kreise – oder im Fall der Bahn der Bund – hatten Unternehmen, die den Öffentlichen Nahverkehr abwickelten. Seit dem greift eine Privatisierungswelle um sich. Immer mehr der Anbieter werden von privaten Firmen übernommen. Für den Fahrgast ist das zumindest kurzfristig oft von Vorteil: Die privaten Anbieter sind meist flexibler und serviceorientierter. Zudem hegt die öffentliche Hand die Hoffnung, dass die Anbieter ihr zu sparen hilft, sodass sie die Zuschüsse spart und für andere Projekte ausgeben kann. Die Firmen sind auch nicht Schuld, wenn Strecken stillgelegt werden. Im Gegenteil: Sie wollen möglichst viele Kilometer abspulen, um mehr Geld zu verdienen. Sie fahren die Strecken, die die öffentliche Hand bestellt. Für die Mitarbeiter ist das nicht immer von Vorteil. Ausschreibungen um Streckennetze werden in erster Linie über den Preis gewonnen. Das kann zu Lohneinbußen und schlechteren Arbeitsbedingungen führen. Außerdem ist der Job bei einem Verkehrsunternehmen nicht mehr wie früher eine Perspektive fürs Leben. Seit das so ist, die großen Verkehrsfirmen mitmischen und erkannt haben, dass mit dem Verkehr Geld zu verdienen ist, kommt immer mehr Bewegung in den Markt. Nicht umsonst ist die Deutsche Bahn in Ostsachsen fast vollständig verdrängt worden. Auch Übernahmen von Bus-Streckennetzen wie die der KVG in Südbrandenburg oder vor wenigen Jahren von Regiobus im Norden des Kreises Görlitz werden häufiger. Ob sich am Ende so viel Unternehmertum bei der öffentlichen Daseinsfürsorge wirklich auszahlt, bleibt aber abzuwarten.

Links zum Thema KVG fährt ab August in Brandenburg

zur Startseite