Kommentar: Graue Eminenzen Alexander Kempf über den Nieskyer Neujahrsempfang

Ein Wort von Beate Hoffmanns Neujahrsansprache ist besonders im Ohr geblieben. Niesky hat die Oberbürgermeisterin einen Jungspund genannt und damit natürlich nicht Unrecht. Denn 275 Jahre ist für eine Stadt kein Alter. Der Altersdurchschnitt der Veranstaltung aber stimmt nachdenklich. Denn vor Ort sind zwar erneut viele graue Eminenzen gewesen, die sich um Niesky verdient gemacht haben, aber Menschen jünger als 30 Jahre, die hätte man am Freitagabend an einer Hand abzählen können.

Ist doch ganz normal, dass Würdenträger und Unternehmer ein gewisses Alter mit sich bringen, mögen nun viele einwenden. Jein. Natürlich leiten die wenigsten in ihren Zwanzigern ein Unternehmen oder einen Verein. Denn viele junge Menschen befinden sich ja heutzutage noch bis Mitte Zwanzig in Ausbildung oder Studium. Trotzdem ist der Nieskyer Neujahrsempfang ein sehr deutliches Spiegelbild der Stadt – und jener vermeintliche Jungspund Niesky wird nun mal nicht jünger.

Und wer sich mit den Nieskyern unterhält, der hört das auch. Mal findet ein Unternehmer keinen Nachfolger, dann fehlt es an Nachwuchs in einem Chor. Was kann Niesky also tun, damit er besagter Jungspund bleibt? Die Jugend erst fördern und dann fordern. Ein Neujahrsempfang ist kein Kindergeburtstag und niemand will im Bürgerhaus Topfschlagen spielen. Aber wer den Draht zu Jugspunden nicht verlieren will, der muss diese einbinden.

Dann lösen sich manche Sorgen vielleicht schon in einem Gespräch auf.

