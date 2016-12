Kommentar: Gratwanderung mit guten Aussichten Peter Hilbert über die Dresdner Pläne für Brücken

Mehr als 300 Brücken überspannen in Dresden Flüsse, Bäche und Gräben. Für die Stadt ist es immer wieder eine Gratwanderung, sie so zu erhalten, dass sie zumindest halbwegs sicher sind. Zu Recht setzt die Stadt auf den Schulausbau. Schließlich sollen unsere Kinder unter vernünftigen Bedingungen lernen. Für Brücken bleibt hingegen nicht zu viel übrig. Das wird am Brückenbau-Programm für 2017 von Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz deutlich. Sicher klingen 32 Millionen Euro für 40 Projekte viel. Wenn davon jedoch 23 Millionen für die Augustusbrücke abgezogen werden, ist das Geld für die anderen Projekte knapp.

Deshalb ist es beachtlich, wie Dresdens Brückenbauer die Gratwanderung in den letzten Jahren bewältigt haben. Die Elbebrücken sind weitgehend saniert, die Aussichten dort nicht schlecht. Es hat sich ausgezahlt, dass sie Prioritäten gesetzt haben. Mit dem Blauen Wunder bleibt aber noch eine erhebliche Herausforderung. Und an der Nossener Brücke wird klar deutlich, dass das Hemd in puncto Finanzen viel zu kurz ist. Der lange Verkehrszug aus vier Brücken ist marode. Beton-Krebs und starke Risse prägen das Bild. Wenn die Fördermittel aus dem Stadtbahnprogramm 2020 nicht kommen würden, sieht es düster aus. Es bleibt also eine Zitterpartie.

