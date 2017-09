Kommentar: Gras nicht hoch wachsen lassen Mario Sefrin über ungepflegte Straßenränder

Bundes- und Staatsstraßen sind Hauptstraßen, auf denen im Landkreis täglich die meisten Leute unterwegs sind. Es sind also auch die Straßen, an denen Unkraut, oder besser Wildkraut, am Straßenrand am ehesten auffällt. In Oderwitz bereitet eine solche Auffälligkeit der Verwaltung nun Sorgen. Schließlich entstehe durch solcherart „Begrünung“ für Außenstehende und Durchreisende der Eindruck, dass die Region bereits aufgegeben wurde. So hat die Gemeinde ihre Sorgen in einem Brief ans zuständige Straßenbauamt formuliert. Ein derartiger Anblick könne und dürfe aber nicht sein, sind die Gemeindeverantwortlichen überzeugt. Und damit haben sie recht. Denn auch wenn es in anderen Orten vielleicht weniger Klagen darüber gibt, weil Einheimische das Gras am Rand nicht mehr wahrnehmen: Besuchern der Region fällt es bestimmt auf. Das macht keinen guten Eindruck. Das Gras sollte deshalb wenigstens möglichst kurz gehalten werden.

