Kommentar: Grandiose Gastgeber Alexander Kempf über beispielhaftes Engagement in Niesky

Ist die Schließung eines Asylbewerberheimes eine gute oder eine schlechte Nachricht? Viele Helfer stimmt das Aus für das Heim in der Nieskyer Klenke-Straße traurig. Das ist nachvollziehbar, denn niemand lässt liebgewonnene Menschen gerne gehen. Doch wer das Haus von innen kennt, der weiß, dass niemand auf Dauer so beengt und mit nur wenig Privatsphäre leben sollte. Eine dezentrale Unterbringung ist für alle kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt. Sie erleichtert Integration.

Und für alle Flüchtlinge kann es eigentlich nur zwei Optionen geben. Entweder sie kommen wirklich in Deutschland an, oder aber sie kehren irgendwann in ihre alte Heimat zurück. In beiden Fällen steht es uns gut zu Gesicht, zuvorkommende Gastgeber zu sein. Und das haben einige in Niesky auf beeindruckende Art und Weise vorgelebt. Das ist in Sachsen nicht immer selbstverständlich und daher eine sehr gute Nachricht.

