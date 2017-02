Kommentar: Görlitzer könnten in Geldbörsen kramen Daniela Pfeiffer über das neue Vorhaben im Helenenbad

Noch mehr Leute von dieser Sorte und Görlitz hätte nicht mehr viele Wünsche. Vielleicht. Was der pensionierte Arzt Rolf Weidle in den vergangenen Jahren für das Helenenbad möglich gemacht hat, ist anerkennenswert. Geht nicht, gibts bei ihm nicht. Wo eine Vision ist, ist auch ein Weg. „Wenn man keine Visonen hat, verarmt man ja“, ist sein Motto. Das gilt es, zu unterstützen. Schließlich haben alle Görlitzer etwas davon, wenn das Helenenbad nach und nach wieder zu dem Anziehungspunkt wird, das es einst war. Eines der beliebtesten Ausflugsziele innerhalb der Stadt.

Für die ersten beiden Elemente des neuen Badespaßes gab es von Seiten der Bevölkerung viel Lob, aber eben auch gleich wieder deutliche Rufe nach mehr. Wenn die Kinder etwas haben, müssten die Erwachsenen doch etwas bekommen. Das alte Bad wolle man zurück – zumindest wieder ein Becken in der Größe. Wer’s bezahlt, darum schert sich der gemeine Görlitzer wenig. Aber gerade die neuen Poolpläne im Helenenbad wären ein ideales Beispiel für die viel gepriesene Bürgerbeteiligung. Nicht im Sinne von politischem Mitspracherecht, sondern im einfachsten Wortsinn: Bürger beteiligt Euch doch daran, spendet ein bisschen was. So viel oder so wenig, wie de Geldbörse eben hergibt. Wenn das nur ein Fünftel der Görlitzer machen würde, wäre der Traum vom größeren Pool schon ein ganzes Stück näher.

Links zum Thema Familienpool soll Badelandschaft krönen

zur Startseite