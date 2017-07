Kommentar: Glück im Unglück für Löbauer Firma Anja Beutler über die gelungene Krisenkommunikation

Wie formulierte es der Krisensprecher des Löbauer Busunternehmens, Patrick von Krienke, doch so treffend? Mit Krisen ist es wie mit dem Blitz beim Gewitter. Es ist unwahrscheinlich, getroffen zu werden. Aber wenn der Blitz zuschlägt, hinterlässt er verbrannte Erde. Auch dem Löbauer Busunternehmer ist es so ergangen. Und es war nur gut, dass er im Vorfeld eine Versicherung gewählt hatte, mit deren Hilfe er in der Krise weitere Krisen abwehren kann.

Denn einen so klaren Kopf und konkrete Vorstellungen, was in solchen Situationen zu tun und zu lassen ist, hat ein Profi. Er weiß, worauf es ankommt und trifft den richtigen Ton. Denn eines ist klar: Hätte das Unternehmen geschwiegen, sich ganz der Öffentlichkeit verweigert, wäre ihm das genauso negativ ausgelegt worden wie jedes unglücklich gewählte Wort. Das abzuwenden, scheint in diesem Fall gelungen zu sein.

Natürlich hilft so ein Krisenmanagement der gesamten Branche, den Ruf zu wahren. Und auch die Versicherungen haben ein Interesse daran, dass alles in geregelten Bahnen verläuft. Zuallererst aber ist es eine Art Erste Hilfe für die betroffene – kleine – Firma. Wieder Ruhe und Ordnung in die eigenen Geschäfte zu bekommen, gleichwohl Respekt und Unterstützung den Angehörigen und Opfern zu zeigen, mit Ermittlern zu kooperieren – das kann der entscheidende Baustein für das Überleben der Firma sein.

