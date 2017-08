Kommentar: Glauben oder verzichten

Wann immer ein Lebensmittel-Skandal ans Licht kommt, passieren reflexartig drei Dinge. Eine Behörde sagt: „Bei uns aber nicht!“ Wissenschaftliche Experten sagen: „Ist alles nicht gesundheitsgefährdend.“ Die Politik sagt: „Wir werden das rückhaltlos aufklären!“ Aber was wissen wir als Verbraucher denn schon? Wir müssen das alles mal glauben – oder eben auf den Verzehr verzichten. Diesmal eben auf Eier. Und auf Hühnerfleisch. Eine Weile wenigstens. Bis, jetzt hätte ich fast geschrieben „Gras“ drüber gewachsen ist. Aber Gras sieht heute eh keine Legehenne mehr. Dann bräuchte es nämlich auch kein Fipronil. Man kann vortrefflich über artgerechte Tierhaltung mit glücklichen Hühnern, Kühen und Schweinen schwadronieren. Dann wird Fleisch aber zum Luxusgut für Besserverdienende. Günstige Produkte für die Masse ist das Motto der Industrie. Und der Betrug am Verbraucher gehört dabei für manche zur Überlebensstrategie. Der Fipronil-Skandal zeigt, dass die Produzenten immer wieder illegal tricksen, um im Preiskampf an den Discounter-Regalen mithalten zu können. Denn wer das Insektizid einsetzt, produziert weniger Ausschuss und reduziert damit seine Kosten. In einem Geschäft wie diesem kommt es nicht darauf an, möglichst teuer zu verkaufen, sondern möglichst billig zu produzieren. Bei allem hat der Skandal auch sein Gutes: Er ist aufgeflogen. Das zeigt, dass die Kontrollnetze funktioniern.

