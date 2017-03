Kommentar: Gesundheitslotto oder verdiente Anerkennung Daniela Pfeiffer über den zusätzlichen Urlaub im Klinikum

Kein Fleisch, kein Weißmehl, kein Industriezucker. Dreimal die Woche Sport, acht Stunden Schlaf, 30-mal Händewaschen am Tag. Und am Ende doch krank im Bett. Auch wer gesund, gesünder, am gesündesten lebt, ist nicht vor Krankheit gefeit.

Deshalb hat der zusätzliche Urlaubstag, den das Städtische Klinikum denjenigen schenkt, die 2016 Glück im Gesundheitslotto hatten, auch ein Geschmäckle. Es ist vollkommen lobens- und nachahmenswert, wenn sich ein Unternehmen für besonders engagierte Mitarbeiter eine Anerkennung ausdenkt. Und gerade im Sinne der Patienten kann es nur von Vorteil sein, wenn alle Mitarbeiter auf Station anwesend, die Ärzte einsatzbereit sind und dadurch keine längeren Wartezeiten entstehen. Aber ob hier wirklich zu Ende gedacht wurde? Immerhin kommen drei Viertel der Mitarbeiter nicht in den Genuss, unter denen sich vielleicht jemand fragen wird, was er falsch gemacht hat. Gerade im Klinikum, wo viele junge Krankenschwestern arbeiten – häufig Mütter, ist die Wahrscheinlichkeit, das ganze Jahr nicht zu fehlen, doch eher gering. Werden sich besonders loyale Mitarbeiter künftig zur Schicht schleppen, auch wenn sie krank sind? Das kann in niemandes Sinn sein – am allerwenigsten für den Kollegen oder die Patienten.

