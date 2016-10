Kommentar: Gesundes aus dem Automaten Steffen Gerhardt über neue Wege beim Verkauf von Milch.

Ich kenne das noch aus meiner Kindheit: Mein Heimatdorf hatte einen Milchladen und dort standen hinter der Verkaufstheke zwei, drei große Kannen aus Aluminium und gefüllt mit Frischmilch. Nicht wenige Frauen und Kinder reichten jeden Tag Flaschen oder kleine Milchkannen über den Ladentisch und holten sich einen oder mehrere Liter gesunde Milch. Heute ist das wieder im Kommen. Technisch mit einem Automaten perfektioniert, aber im Grunde derselbe Vorgang wie vor Jahrzehnten.

Frische Lebensmittel direkt vom Erzeuger sind gefragt. Das weiß nicht nur der Hobbygärtner, der seine Früchte an der Straße anbietet, oder der Bio-Bauer, der direkt in die Läden liefert. Auch in den Agrarbetrieben ist die Direktvermarktung mehr als eine Überlegung. Gewiss, mit Milch scheint das noch nicht so zu funktionieren, weil man zuerst den Aufwand an Investitionen sieht und den befürchteten geringen Ertrag gegenrechnet. Hinzu kommen hygienische Bedenken. Aber bei anderen Produkten scheint das zu funktionieren. Wie der Verkauf von Getreide der Agrargenossenschaft Nieder Seifersdorf direkt aus der Mühle heraus oder das Angebot an eigenen Kartoffeln in der Agrargesellschaft Pechern.

Was gut ist, setzt sich gewöhnlich durch. Die Milchautomaten sind da auf dem Vormarsch. Ändern muss sich hingegen unser Kaufverhalten. Nicht der Tetra Pack aus dem Supermarkt, sondern die Milchflasche vom Bauern sollte wieder im Kühlschrank stehen.

zur Startseite