Kommentar: Geschlossene Läden sind richtig Matthias Klaus über den Sonntag-Heiligabend

Ja, die Traditionen. Bratwurst am Heilgen Abend, klar, gehört dazu. Und dann noch mit Zitrone, diese spezielle schlesische Art. Sehr speziell, finde ich, ehrlich gesag,t als Görlitz-Pendler. Nicht falsch verstehen, ich komme ja nicht vom A... der Welt, sondern nur ein paar Kilometer weiter südlich aus dem Landkreis. Die Zitronen-Wurst ist dort aber, glaube ich, nicht sooo bekannt. Und bevor ich jetzt böse Mails bekomme: Kann auch sein, dass ich mich mit den Feinheiten der Bratwurst-Rezepturen in der Oberlausitz und Niederschlesien nicht so richtig auskenne. Sehen Sie es mir nach. Ich kenne nur: schmeckt oder schmeckt nicht.

Aber ich habe Fachfrau Barbara Frühauf schon versprochen: Ich werde in diesem Jahr die Zitronen-Bratwurst probieren und mein absolut subjektives Urteil abgeben. So oder so: Die Weihnachtswurst ist sicher, egal ob der 24. Dezember nun auf einen Sonntag fällt. Und es ist auch völlig richtig, dass an diesem Tag die Geschäfte geschlossen bleiben, egal ob Fleischerei oder Supermarkt. Drei Tage ohne Nahrungssuche in den Regalen, es wird für uns zu verkraften sein. Weihnachten, Fest der Familie, Gelegenheit, mit Verwandten, Freunden in Ruhe zusammenzusitzen. Und Zitronen-Bratwurst zu essen vielleicht. Richtig, dass auch die Mitarbeiterinnen an den Supermarktkassen, hínter den Verkaufstheken und hinter den Computerbildschirmen in den Büros dann frei haben.

Links zum Thema Die Weihnachts-Wurst ist sicher

zur Startseite