Kommentar: Geschichte unter unseren Füßen Frank Seibel über die Grabungen an der Frauenkirche in Görlitz

Jeder Gang durch Görlitz ist ein Gang durch Jahrhunderte voller großer und kleiner, alltäglicher und dramatischer Geschichten. Man kann nur erahnen, was sich über viele Generationen hinweg hinter den dicken Mauern der Altstadt abspielte, und auch das Leben in den Gründerzeithäusern vor 100 oder 130 Jahren lässt sich nur erahnen. Und dennoch nehmen wir auf Schritt und Tritt zumindest unbewusst wahr, wie alt diese Stadt ist, wie stolz und reich sie war und in beachtlichen Teilen immer noch ist.

Und Görlitz hat das Glück, seit dem Mittelalter über detaillierte Aufzeichnungen über das Leben in der Stadt zu verfügen, die im Ratsarchiv aufbewahrt sind.

Links zum Thema Die Suche nach dem Gottesacker

Wozu also jetzt noch archäologische Grabungen, wenn man doch nur eine Straße und einen kleinen Platz neu gestalten will?

Dass an die Frauenkirche ein Friedhof angrenzte, steht ebenfalls in den alten Aufzeichnungen. Dass es bahnbrechende neue Erkenntnisse geben wird, ist also kaum zu erwarten. Und doch lohnt es sich, von Zeit zu Zeit verborgene Schichten freizulegen. Die Grabungen an der Frauenkirche können uns bewusst machen, wie achtlos wir meist über Geschichten und Geschichte früherer Generationen hinweggehen – ganz buchstäblich.

zur Startseite