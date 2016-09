Kommentar: Gerichte haben wichtigere Aufgaben Peggy Zill über den Kleingartenstreit

Da sollen zwei junge Gärtner vertrieben werden, weil sie es nicht so machen, wie die Alteingesessenen. Schließlich ging es jahrelang gut. Dann war plötzlich das Dach zu grün, der Teich zu groß und der Zaun eine Gefährdung für die Allgemeinheit.

Sicher ist die Gestaltung Geschmackssache. Aber die beiden haben sich nicht etwa einen Garten genommen, um nur den Rasen zu pflegen und jedes Wochenende mit Kumpels eine Kiste Bier zu leeren. Auch über solche Gartenfreunde ärgert man sich in den Vereinen. Die Großweitzschener haben viel Zeit und Arbeit in ihre Gärten gesteckt – auch wenn das nicht jeder erkennen will. Sie wissen, was in ihren Gärten wächst, kennen sich aus mit Obstbäumen und Teichrosen. Und die Bienen halten sie nicht, um die Nachbarn zu ärgern, sondern weil sie für die Natur wichtig sind.

Ich bin auch Kleingärtnerin und gebe zu, dass in meinem Beet zu viel Unkraut wächst, der Pool zu groß ist und verbotene Nadelgehölze in mancher Ecke stehen. Das alles verstecke ich hinter einer viel zu hohen Hecke. Das gefällt dem Vereinschef auch nicht. Nur: Er macht es nicht viel besser.

Ich beneide die Vereinsvorstände nicht, die die Gartennachbarn auf Missstände hinweisen müssen. Das Bundeskleingartengesetz können sie nicht ändern. Aber sie können Lösungen vorschlagen und dafür sorgen, dass sich die Fronten nicht erst verhärten, wie es in Großweitzschen der Fall ist. Denn Gerichte haben wichtigere Aufgaben, um die sie sich kümmern müssen.

