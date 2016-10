Kommentar: Gemeinsam sind die Möglichkeiten größer Susanne Sodan über die Onlineshops von Einzelhändlern

Einzelhändler und online? Das ist schwierig. Denn die Praxis sieht derzeit so aus: Viele Einzelhändler fühlen sich getrieben, ihre Produkte auch im Internet anzubieten. Weil es die Kunden so erwarten. Die wiederum landen beim Einkauf im Internet aber meistens gar nicht bei den Onlineshops der regionalen Einzelhändler, sondern eben doch bei den großen Anbietern, die bei den Suchmaschinen eben weit oben gelistet sind. Man muss als Kunde in den meisten Fällen schon ganz gezielt nach einem bestimmten regionalen Onlineshop suchen, um dort einkaufen zu können. Das Ende Lied: Im Netz schwirren zahlreiche Onlineshops rum, denen oft das Konzept fehlt, das Besondere fehlt– und die deshalb niemand findet und nutzt. Da kann nur Frust aufkommen. Deshalb ist die Genossenschaftsidee, die die Buchhandlung Fiedler nutzt, ganz clever: Um einen Onlineshop aufzubauen, der funktioniert, braucht es Mühe, Geduld oder zumindest ein besonderes Produkt. Dazu kommen die vielen rechtlichen Vorgaben, die einzuhalten sind. Alleine kann oder will das gar vielleicht nicht jeder Einzelhändler leisten. Gemeinsam sind die Möglichkeiten größer, der Druck geringer.

