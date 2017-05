Kommentar: Geld und Gewohnheit bestimmen die Reise Anja Beutler über die Konkurrenz für Fernverbindungen

Konkurrenz belebt das Geschäft. Sagt man. Beim Thema Fernreisen sollte man wohl eher formulieren: Konkurrenz verteilt die Kunden. Denn genau das passiert durch die neuen Angebote. Jede Art zu reisen hat etwas für sich: Für all jene, für die Zeit keine Rolle spielt – Geld aber sehr wohl – wird sicherlich der Flixbus in Betracht kommen. Wer kurz entschlossen ist oder es eilig hat, kann mit Sparpreisen ohnehin meist nicht mehr rechnen und kommt am flexibelsten mit der Bahn – oder gleich mit dem Auto.

Die neuen Angebote sind zudem etwas für alle, die ihre Tickets gern online buchen. Denn sparen kann man auch beim Fernbus nur, wenn man übers Internet eine Karte sichert, vor Ort am Bus sind die Preise höher. Wer es gewohnt ist, am Schalter sein Ticket zu erstehen und schon mit den Automaten der Deutschen Bahn gehadert hat, wird wohl kaum den Bus nehmen. Insofern ist die Entscheidung für eines der Verkehrsmittel auch eine Generationen-Frage. Ob damit dann die Bahn auf der Strecke bleibt, ist allerdings noch nicht sicher.

