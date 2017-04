Kommentar: Geheimpolitik beerdigt Sachsenfete in Görlitz Sebastian Beutler über die Entscheidung zum Tag der Sachsen

Die Bewerbung für den Tag der Sachsen stand in Görlitz schon zu einem Zeitpunkt unter einem schlechten Stern, als es zunächst nur um das bloße Interesse ging. Der Besuch von Landtagspräsident Rößler geriet im vergangenen Jahr in kleinliches parteipolitisches Gerangel. Jetzt hat sich das zu einem Urteil verdichtet: Görlitz will den Tag der Sachsen nicht – weder 2021 noch 2020.

Nun ist es nicht so, dass der Sachsentag ein Glücksumstand für den Austragungsort ist. Eher hat man den Eindruck, es fällt von Jahr zu Jahr schwerer, eine geeignete Stadt zu finden, die sich dieser Aufgabe stellt. Jedenfalls sind die Zeiten längst Geschichte, als sich viele darum gerissen hatten. Trotzdem ist es nach wie vor das größte Volksfest im Lande, und auch Görlitz ist gut beraten, seine Schönheit auch im Freistaat bekannt zu machen. Dafür kann ein Sachsentag ein geeignetes Instrument sein.

Links zum Thema Görlitz nicht in Feierlaune

Dass auch eine Stadt wie Görlitz ihre Kräfte dabei einteilen muss, ist eine Binsenwahrheit. Tatsächlich wäre ein Sachsentag 2020 und ein Stadtfest 2021 nur schwer zu organisieren, aber vor allem zu finanzieren. Da muss man sich nichts vormachen. Und wenn Löbau in diesem Jahr mit einer Million Euro rechnet, die die Stadt für die Sachsenfete tragen muss, dann ist auch die Frage gestattet, ob dieser Aufwand gerechtfertigt ist.

Insofern kann es sein, dass die Entscheidung hinter verschlossenen Türen richtig ist. Ob sie es wirklich ist, kann kein Görlitzer wirklich nachvollziehen, weil sie erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen wurde – die liebste Art Politik zu machen unter Oberbürgermeister Deinege. Von Transparenz der Entscheidungen kann längst keine Rede mehr sein. Und der Bürger kann die vollendeten Tatsachen nur hinnehmen.

zur Startseite