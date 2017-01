Kommentar: Gefährlicher Bumerang Alexander Kempf über Rietschener Fehlentscheidungen

Rietschen hat in den vergangenen Jahren viel erreicht. Auch weil die Gemeinde stark von Vattenfall profitiert hat. Der Sponsor machte sich zum Beispiel bei der Modernisierung des Kinos verdient, um das gerade ein so unschönes Tauziehen stattfindet. Die beiden bisherigen Betreiber sollen sich dort eingeschlossen haben. Kommt es nun zu einer Räumungsklage? Das ist nur eine von vielen Fragen, die heute die Gemüter beim Neujahrsempfang im Rietschener Kulturhaus Fema bewegen wird.

Immerhin könnte das Kino noch in diesem Jahr saniert werden. Die Fördermittel stehen schon bereit. Doch mit der Vergabe für die Projektsteuerung haben die Gemeinderäte Rietschen 2016 einen Bärendienst erwiesen. Dabei hat der beste Bieter von Anfang an festgestanden. Das Büro Wüstenrot aber erhielt trotz der besten Bewertung keinen Zuschlag. Dass die Dresdner Rietschens Verwaltung erst auf die Erfolgsspur gebracht haben, das macht die ganze Geschichte nur noch skurriler. Mancher winkt schon ab, wenn es um öffentliche Aufträge in Rietschen geht. Den Zuschlag würden doch nur die üblichen Verdächtigen erhalten, so der Tenor. Das kann für die Gemeinde schnell zum Bumerang werden.

Doch an den Vorwürfen sind die Rietschener Gemeinderäte nicht ganz unschuldig. Wer im Nachhinein Regeln ändert und hinter verschlossenen Türen um Vergabekriterien feilscht, der ist schlecht beraten. Da Rietschen wiederholt Vergabeentscheidungen korrigieren musste, steht auch die Verwaltung um Bürgermeister Ralf Brehmer zu Recht in der Kritik. Er muss nun nicht nur bei seiner Neujahrsansprache die richtigen Worte finden. 2017 bietet für Rietschen riesige Chancen. Die Gemeinde darf sich nur nicht selbst im Weg stehen – mit Starrsinn und Intransparenz.

