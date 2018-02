Kommentar: Geduldig sein, aber auch hartnäckig

Frank-Uwe Michel ist Redakteur der SZ-Lokalredaktion in Niesky

Wo gehobelt wird, da fallen Späne – sagt eine alte Volksweisheit. Genauso ist es derzeit in Horka. Dort arbeitet die Deutsche Bahn schon seit längerer Zeit an der Elektrifizierung der Niederschlesien-Magistrale. Was nicht ohne negative Begleiterscheinungen für die Anwohner einhergeht. Nicht einhergehen kann. Doch das Ende des Zuviels an Lärm, Verkehr, Schmutz und des die Straßen kaputtmachenden Lkw-Zulieferverkehrs für die Bahnbaustellen ist in Sicht: Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 soll alles abgeschlossen sein.

Dann gilt es, genau hinzusehen, wo Schäden entstanden sind, wo man Bahn und Baufirmen verpflichten muss, für Erneuerung bzw. Schadensbeseitigung zu sorgen. Bis es soweit ist, besteht das gute Recht der Horkaer Bürger, aber auch der Verantwortlichen im Ort, darin, aufmerksam zu sein und auf zwischenzeitliche „Wiedergutmachung“ zu drängen, wenn der Leidensdruck gar zu hoch geworden ist.

