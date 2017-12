Kommentar: Fusion kommt allen zugute Sebastian Beutler über den neuen sozialen Großbetrieb

Endlich! Alle Beteiligten machen kein Hehl daraus, dass die neue große Diakonie-Stiftung eigentlich schon früher das Licht der Welt erblicken sollte. Aber nun wird es eben zum 1. Januar 2019. Wichtig ist: Sie kommt. Damit werden die diakonischen Strukturen in Görlitz und im nördlichen Teil des Landkreises überschaubarer. Das ist wichtig für Ansprechpartner wie den Landkreis oder die Pflegekassen.

Auch für die Einwohner des Kreises soll die neue Stiftung segensreich wirken. Sie hat die Kraft, um neue Vorhaben umzusetzen und bewährte auszubauen. Die Herausforderungen sind groß genug: Ältere Menschen wollen heute möglichst lange in gewohntem Umfeld leben, der Staat versucht das, durch den Ausbau der häuslichen oder ambulanten Pflege sowie des Betreuten Wohnens zu fördern. Auch die Erziehung der Kinder in Kitas wandelt sich. Immer mehr schulische Vorbildung wird in das letzte Kita-Jahr verlagert. Inklusion und Integration von ausländischen Kindern sind weitere Herausforderungen.

Schließlich will die neue „Diakonie St. Martin“ auch ein verlässlicher Partner für die Mitarbeiter sein. Bei Fusionen kommt es gewöhnlich zum Stellenabbau. Das schließen die Beteiligten aus. Ein gutes Zeichen in einem schwierigen Umfeld.

