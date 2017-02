Kommentar: Für die Zukunft entscheiden Sabine Ohlenbusch über große Projekte am Bärwalder See

Ein schwierige Entscheidung hat der Boxberger Rat zu treffen gehabt – Sollten die Mitglieder lieber den Investoren möglichst wenig in ihren Planungen einschränken oder lieber dem Projekt erst zustimmen, wenn das Gemeindeparlament auch wirklich überzeugt ist?

Für beide Linien gibt es gute Argumente. Je länger Entscheidungen sich verzögern, desto länger kann am See nichts passieren. Aber es gibt gerade im Landkreis Görlitz einige Investorenprojekte, bei denen nicht die jeweiligen Gemeinderäte schuld daran sind, dass daraus nichts geworden ist. Dann sind sie aber vermutlich in den meisten Fällen weit weg, haben keine oder kaum Verbindungen in die Lausitz und sind nicht einfach so auf der Straße ansprechbar. Deshalb ist es im Falle von Hotel und Bootshaus für das Bauherrenpaar sicher nicht so einfach, sich aus der Verantwortung zu ziehen.

Zudem stehen die Räte jeder einzeln dafür, die öffentlichen Interessen bestmöglich zu wahren. Womit wir wieder bei der Frage wären, wo diese am Bärwalder See liegen. Der Umgang der Räte in Boxberg mit dem Thema scheint mir ausgewogen. Auch die Kritiker gehen mit einem Maß an Respekt in das Gespräch, dass für Außenstehende erkennbar ist, dass es ihnen um die Sache geht. Und die ist ja, wie gesagt, wichtig.

