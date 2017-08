Kommentar: Für die Lausitz gibt’s kein Sommerloch Tilo Berger über das Treffen von Tillich und Woidke

Was war vom gestrigen Treffen der Regierungschefs von Sachsen und Brandenburg in Weißwasser zu erwarten? Wohl kaum, dass Stanislaw Tillich und Dietmar Woidke den Stein der Weisen aus der Tasche holen. Auch nicht, dass sie einen Scheck über 1,2 Milliarden vom Bundesfinanzminister vorzeigen. Ebenso wenig, dass sie einen Investor präsentieren, der auf einen Schlag ein paar Tausend Arbeitsplätze schaffen kann.

Wer irgendetwas in dieser Richtung erwartet hatte, konnte gestern nur enttäuscht werden. Das greifbarste Resultat des Treffens in der kühlen Eissporthalle war, dass es überhaupt stattfand. Im Hochsommer, wo alle nur an Urlaub und Baden denken. Mitten in der parlamentarischen Sommerpause, in der sich sowieso nichts bewegt. Wirklich nicht? Es kann sich etwas bewegen, wenn genug Druck gemacht wird. Das jüngste Beispiel sind die 64 Millionen Euro Fördermittel, die Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in der vergangenen Woche für den Ausbau des schnellen Internets im Landkreis Görlitz zusagte. Das hat er nicht getan, weil er gerade mal Zeit und Geld übrig sowie Lust auf einen Plausch mit Landrat Bernd Lange hatte.

Die Lausitz lässt auch im heißen August nicht locker, es gibt hier kein Sommerloch – das ist das Signal, das vom gestrigen Treffen in Weißwasser ausgeht.

