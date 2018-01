Kommentar: Für das Gedächtnis der Stadt Christian Köhler über die Situation der Denkmäler

Es gehört vielleicht nicht zu den drängendsten Angelegenheiten in diesen Tagen in Weißwasser. Aber: Denkmäler haben den Sinn, an etwas Bestimmtes zu erinnern. Folglich stehen Denkmäler wie etwa die Glasmacherstele nicht nur zur Verschönerung „herum“, sondern erinnern an die Industriegeschichte der Stadt – Weißwasser war immerhin einst der weltweit größte Glasproduzent. Deshalb ist es einerseits ärgerlich, dass offenbar einige ohne Sinn und Verstand am Boulevard wüten und dort die Glassteine aus der Stele schlagen. Andererseits ist es aber auch unschön, dass diese „Zustände“ nicht kurzfristig behoben werden.

Für das Gedächtnis einer Stadt wie Weißwasser sind aus meiner Sicht aber auch Gebäude wichtig – darum stehen ja einige wie etwa das Volkshaus, Neufert Bau oder die Gelsdorfhütte auch unter Denkmalschutz. Schade nur, dass sich für diese Gebäude keine Lösung abzeichnet. Die Frage ist: Wie denken die Weißwasseraner eigentlich darüber? Was soll beispielsweise aus dem Volkshaus werden? Was sagen Sie? Schreiben Sie doch Ihre Meinung zum Volkshaus:

