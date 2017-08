Kommentar: Frust der Betroffenen ist verständlich Ingo Kramer über den Widerstand gegen Ausbaubeiträge

Es sind vor allem die ländlich geprägten Ortsteile, in denen sich der Frust über die Straßenausbaubeiträge ballt. Das ist kein Wunder: Auf den eingemeindeten Dörfern besitzen die Anwohner oft recht große Grundstücke – und müssen deshalb viel Geld bezahlen, wenn eines Tages die Straße vor dem eigenen Haus ausgebaut wird. Doch sie sind bei Weitem nicht die Einzigen, die die Straße nutzen. Gut, Klein Neundorf liegt in einer Sackgasse, hierher kommen tatsächlich nur Anwohner, deren Besucher oder Dienstleister und Leute, die zum Berzdorfer See wollen. Aber schon in Ludwigsdorf und Ober-Neundorf sieht das anders aus. Dort fahren auch große Lastwagen durch das Dorf – und machen die Straßen viel schneller kaputt als der Anwohner mit seinem Pkw. Da ist es nur schwer zu vermitteln, dass Anlieger bezahlen sollen, die anderen Nutzer aber nicht. Auch nicht die Dorfbewohner, die ihr Haus in zweiter Reihe abseits der Hauptstraße stehen haben, die Straße aber genauso stark nutzen wie die, die direkt an der Straße wohnen. Insofern ist der Frust der Betroffenen durchaus verständlich. Zumal es schnell um fünfstellige Summen gehen kann, die einzelne Anlieger aufbringen müssen – und manchmal nicht zur Verfügung haben, weil sie ihr Geld gerade in die Sanierung des Hauses gesteckt haben.

Links zum Thema Vereint gegen Straßenausbaubeiträge in Görlitz

zur Startseite