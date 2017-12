Kommentar: Fröhliches Fest als Treff der Einsamkeit Ralph Schermann über Zwangspausen auf deutschen Autobahnen

Weihnachten wird gern auch als Fest des Innehaltens bezeichnet. So aber ist das nicht gemeint, dass Fernfahrer ob des Sonntagsfahrverbotes den Heiligen Abend auf kargen Rastplätzen verbringen müssen. Spediteure berichten über eine Zunahme osteuropäischer Fahrer, die ohnehin wie Nomaden über Monate hinweg nur noch in ihren Fahrzeugen übernachten. Fest der Freude? Mitnichten. Wieder einmal ist es die Politik, die solche Szenarien überhaupt erst heraufbeschwört. Dass es anders geht, beweisen Frankreich und Belgien. Dort müssen Fahrer bereits ihre Ruhezeit an ihrem Lebensmittelpunkt verbringen, sprich: zu Hause. In Deutschland ist das nicht so – im Gegenteil. Hier nutzt manch ein Transportunternehmen die unscharfen Regeln gnadenlos aus. Es seien nicht nur osteuropäische Firmen, die ihre Mitarbeiter systematisch unterbezahlen, klagen Gewerkschaften. Auch deutsche Unternehmen gründeten bereits Briefkastenfirmen im Ausland, um das Mindestlohngesetz zu umgehen. Warum ohnehin der Lkw statt der Bahn das Rückgrat jeglicher Logistik in Europa sein muss, ist nach wie vor unklar.

Weihnachten bleibt deshalb für die Trucker ein Tag wie jeder andere. Die kleinen Präsente von Vereinen wie „DocStop“ sind aller Ehren wert, die Fahrer dankbar. Doch bessere, menschenwürdige Arbeitszeiten wären für viele von ihnen das bessere Geschenk.

Links zum Thema Heiliger Abend auf kaltem Parkplatz

zur Startseite