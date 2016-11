Kommentar: Fällt tote Traditionen! Susanne Sodan über die Posse um die Einheitseiche

Er wusste nicht, was er tat, sagt der Bürgermeister. Warum aber wusste er nicht, um welch besonderen Baum es sich bei der Eiche auf dem Dorfplatz handelte? Vielleicht, weil der Herrnhuter Verwaltung mit der Eingemeindung manches Rennersdorfer Spezialwissen durchgerutscht ist. Vielleicht aber auch, weil die Eiche ihre Bedeutung verloren hatte. Bitte ehrlich: Wer hat am Dorfplatz der Wiedervereinigung gedacht? Nachvollziehbar ist es nicht mehr, aber angeblich soll die Fällaktion zunächst gar nicht aufgefallen sein. Der Protest soll erst später aufgekommen sein – vielleicht als eine Tradition in Gefahr schien. Die Tradition der Eichen, bedroht von einem Rhododendronbusch. Bitte nicht falsch verstehen. Traditionen haben ihr Gutes – wenn sie gelebt werden. Aber die Eichen in Rennersdorf? Welche Rolle spielen sie im Alltag der Menschen? Würde diese Tradition tatsächlich von den Menschen in Rennersdorf gelebt, dann würde eine Eiche dort wohl nicht noch immer Hitlereiche genannt werden. Das passt ja wohl nicht zu den Rennersdorfern. Aber tote Traditionen starr weiterzuschleppen, kann schnell in einer Posse enden.

