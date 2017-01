Kommentar: Existenz nicht dramatisieren

In meiner Kindheit hat mein Papa es mir mehr als einmal gezeigt: Das Wolfsdenkmal in Laußnitz. Es war eine Zeit, in der kleine Mädchen wie ich freilich noch nicht ahnen konnten, dass wir den eigenen Töchtern von der Wiederansiedlung der Tiere berichten würden.

Mittlerweile sind die Wölfe im Freistaat heimisch und doch längst noch nicht wieder Zuhause. Ungläubiges Staunen mischt sich mit Furcht, Skepsis, aber auch Neugierde und unverhohlenem Interesse. Der Wolf, das unbekannte Wesen, dessen märchenhafter Lebenslauf – manchmal scheint’s – lieber zur Kenntnis genommen wird als mannigfaltige Informationen, welche uns die moderne Forschung heute zuteil werden lässt.

Dass im Großenhainer Ortsteil Uebigau seit zwei Wochen ein Wolf gesichtet wird, muss nun niemanden erschüttern. Die Tiere wurden angesiedelt und leben nicht in einem umzäunten Gehege, sondern längst unter uns. Ihre Existenz nicht zu dramatisieren, liegt derweil an uns Menschen. Wie bei dem Besucher, der vom Wolfsbüro in Rietschen indes noch angezweifelt wird. Immerhin habe sich kein Bürger gemeldet, ihn gesehen zu haben. Aber: Ist denn nur wahrhaftig, was auch amtlich registriert wurde?

