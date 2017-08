Kommentar: Es spricht alles für die Jahnstraße Alexander Buchmann über den Standort der neuen Oberschule

Die Entscheidung, wohin eine neue Schule gebaut wird, sollte wohlüberlegt sein. Schließlich muss man als Stadt über Jahrzehnte damit leben. Nach der Vorstellung der Machbarkeitsstudie zum künftigen Standort der Rothenburger Oberschule gibt es allerdings keine objektiven Gründe mehr für weitere Diskussionen. Für die Fläche an der Jahnstraße und gegen jene an der Friedensstraße spricht einfach zu viel, auch wenn natürlich nicht alles perfekt ist. Eine innerstädtische Brache verschwindet, das Stadtzentrum wird belebt, kurze Wege für Schüler und alle Einwohner, die Veranstaltungen in dem Gebäude besuchen wollen, sowie die Nähe zur Grundschule sind nur einige Punkte, die für die Jahnstraße sprechen.

Der Verkehr und der Abstimmungsbedarf zwischen beiden Schulen sollte kein Problem sein. Schließlich war die Oberschule schon einmal dort untergebracht. Und auch anderswo befinden sich mehrere Schulen nebeneinander. Der wichtigste Punkt ist aber, dass man sich künftige Gewerbeansiedlungen an der Friedensstraße damit nicht verbaut. Man stelle sich nur mal vor, das Werk für E-Autos kommt und zieht weitere Unternehmen an. Das Risiko einzugehen, denen wegen des Schutzes der Schule möglicherweise keine geeignete Fläche anbieten zu können, ist einfach zu hoch – und dank der Alternative auch unnötig.

