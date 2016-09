Kommentar: Es muss eine Ursache geben Alexander Kempf über Schadstoffe in der Nieskyer Oberschule

Haben Sie gewusst, dass der Mensch Formaldehyd ausatmet? Auch in Äpfeln und Weintrauben kommt die chemische Verbindung vor. Es ist wie bei so vielen Dingen. In der Masse wird es zu einem Problem. „Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis machts, dass ein Ding kein Gift sei“, soll schon der Schweizer Arzt und Alchemist Paracelsus im 16. Jahrhundert festgestellt haben. In der Nieskyer Oberschule sind die Werte für Formaldehyd definitiv zu hoch. Ganz gleich, ob sie nun knapp über oder unter dem entsprechenden Richtwert liegen.

Nun ist Chemie aber kein Hexenwerk. Darum tut die Stadt gut daran, endlich intensive Ursachenforschung zu betreiben. Denn das Vertrauen der Eltern ist schwer erschüttert worden. Alle, die vertraut haben, dass sich der Geruch durch regelmäßiges Lüften verflüchtigt, sind schwer enttäuscht. In der Oberschule gibt es ein Problem, aber keinen Verursacher? Vieles spricht dafür, dass die Ursache nur noch nicht gefunden ist. Dabei geht es nicht alleine um die Suche nach einem Schuldigen. Ziel muss es sein, Fehler künftig zu vermeiden.

Links zum Thema Schulräume wegen Schadstoffen gesperrt

Brauchen Neubauten mehr Zeit, um auszutrocknen? Oder weisen einzelne Baustoffe gar Mängel auf? Diese und viele andere Fragen gilt es zu klären. Kinder sollen nicht nur in der Nieskyer Oberschule lernen, Dinge zu hinterfragen und Zusammenhänge zu erkennen. Die Erwachsenen müssen ihnen nun unbedingt ein Vorbild sein.

zur Startseite