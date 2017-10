Kommentar: Es geht um Vertrauen in Medizin und Staat Anja Beutler über die Kritik eines Arztes und die Folgen

Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das sagt Goethes von Welt und Wissenschaft enttäuschter Doktor Faust. Diesen Satz, der inzwischen wohl zum Mantra aller Skeptiker und Zweifler geworden ist, hat der Hainewalder Doktor Günter Krause an diesem Montag bewusst nicht ausgesprochen. Oder besser: noch nicht. Denn nach seiner öffentlichkeitswirksamen Drohung, seine Arztzulassung zu verbrennen, weil das Medizinsystem krank ist, ist Bewegung in die Sache gekommen.

Nun könnten Skeptiker meinen: Klar, da wollte die Politik den Skandal vermeiden und hat in letzter Sekunde reagiert, um den Schein zu wahren. Aber, ob dann am Ende mehr als Worte rauskommen? Der Hainewalder ist in dieser Frage durchaus optimistisch. Denn sowohl die Kassenärztliche Vereinigung als auch die Landesregierung haben ihn in den Gesprächen am Montag davon überzeugt, dass man seine Diagnose ernst nimmt und tatsächlich an einer guten Therapie interessiert ist.

Möge Günter Krause also recht behalten! Denn sowohl die Ärzte als auch die Politik und vor allem die ländlichen Regionen haben viel zu verlieren. Das Vertrauen in Medizin und Staat kann man nämlich nicht verordnen. Das muss man durch Taten gewinnen.

