Kommentar: Es geht auch mit weniger Menschen Peter Anderson über Angst vor einem Bevölkerungsrückgang

Knald for Danmark.“ So hieß eine Fernsehsendung, die in unserem nördlichen Nachbarland dieses Jahr angeblich für einen kleinen Babyboom gesorgt haben soll. Eine Übersetzung braucht es da wohl nicht. Es stellt sich vielmehr die Frage: Benötigen wir im Landkreis angesichts einer Geburtenrate von 1,7 eine ähnliche Werbekampagne? Sollte der Kreistag dafür Geld in den nächsten Haushalt einstellen?

Eine solche Diskussion setzt voraus, dass eine konstante Einwohnerschaft unumgänglich ist, um unsere jetzige Lebensqualität zu erhalten. Auf den ersten Blick erscheint dies plausibel: Die Unternehmen im Landkreis möchten gern ihre offenen Stellen mit qualifizierten Leuten besetzen, die möglichst aus der Nachbarschaft kommen. Das Netz an Bus- und Bahnlinien lässt sich in seiner jetzigen Form nur erhalten, wenn es ausreichend Fahrgäste gibt. Die Klassenzimmer müssen voll sein, damit der Bestand der Schulen gesichert ist.

Ein Blick in die Geschichte zeigt andere Möglichkeiten auf. Drastische Bevölkerungsrückgänge haben so in vergangenen Jahrhunderten in einigen Fällen dazu geführt, einen neuen Zusammenhalt unter den Menschen entstehen zu lassen, da diese zunehmend auf gegenseitige Hilfe angewiesen waren. Parallel dazu wurden neue Techniken entwickelt, um menschliche Arbeitskräfte einzusparen. Es wurde rationalisiert. Mir persönlich ist diese Sichtweise des Bevölkerungsrückgangs als Herausforderung entschieden sympathischer als die vom Glauben an ewiges Wirtschaftswachstum und unerschöpfliche Ressourcen geschürte Angst vor einer Schrumpfung.

