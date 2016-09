Kommentar: Es braucht mehr herzliche Helfer Alexander Kempf über das Engagement der Familie Fölsch

Görlitz hat in den vergangenen Jahren wahnsinnig von einem anonymen Spender profitiert. Die Neugier ist allerorts groß, wer sich so für die Stadt eingesetzt hat. Vermutlich hätte die Altstadtmillion für weit weniger Aufmerksamkeit gesorgt, wenn der Spender bekannt gewesen wäre. Denn Geheimnisse wecken immer Neugier. Zugleich ist es aber nachvollziehbar, dass Gönner ihre guten Taten nicht an die große Glocke hängen wollen. Zu groß ist oft die Sorge, Missgunst zu ernten oder Begehrlichkeiten zu wecken. Das ist sehr schade. Denn in Zeiten, da sich der Staat an vielen Stellen aus der sozialen Verantwortung zieht, braucht es bürgerliches Engagement.

Würde in See heute eine Schule ohne das Engagement von Hermann Conrad Johannes Fölsch stehen? Zumindest verdankt der kleine Ort dem Unternehmer ein sehr schmuckes Schulgebäude. Das strahlt weit aus. In See lernen heute Kinder aus Sproitz, Steinölsa, Petershain, Kosel, Stannewisch und See. Das kleine Haus mit nicht einmal hundert Schülern ist ein erhaltenswertes Kleinod. Die Atmosphäre vor Ort ist vertraut und herzlich. Auch weil sich Unterstützer wie Verena Fölsch uneigennützig einbringen. In diesem Jahr hat die Hamburgerin zum Schulanfang zwei Koffer mit Erste-Hilfe-Teddys mitgebracht und vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. So viel Herzlichkeit ist unbezahlbar.

