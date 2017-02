Kommentar: Es braucht einen Neubeginn! Alexander Buchmann über die alte Brauerei in Bad Muskau

Mittlerweile steht die alte Brauerei in Bad Muskau seit 25 Jahren leer. Ein Vierteljahrhundert, in dem das Gelände verwildert und das denkmalgeschützte Gebäude verfallen ist. Dass es überhaupt noch steht, ist einzig und allein der massiven Bauweise zu verdanken. Nun ist das Areal nach Besitzerwechseln, Insolvenzen und Versteigerungsversuchen in der Hand des Freistaats Sachsen gelandet. Daran wird die Beschwerde gegen die Zwangsversteigerung, durch die noch offene Fragen geklärt werden sollen, hoffentlich nichts ändern. Denn im Besitz der öffentlichen Hand ist das Areal zunächst einmal gut aufgehoben. Und das hat einen einfachen Grund: Dem Freistaat geht es bei dem Projekt nicht in erster Linie um den Profit. Der wird, sollte es überhaupt einmal dazu kommen, noch eine ganze Zeit auf sich warten lassen. Stattdessen bietet sich durch den neuen Eigentümer die Möglichkeit zu einer Entwicklung für das Areal, die frei ist von Spekulationen, unsicheren Finanzierungen und Ähnlichem ist – und damit für einen echten Neubeginn. Und der ist bei diesem Objekt mit seiner unglücklichen Geschichte in den letzten Jahren nötig. Wenn einmal alle offenen Fragen geklärt sind, kann dann nämlich in Ruhe überlegt werden, wie aus dem Schandfleck wieder etwas Schönes werden kann. Dann wäre auch das verwendete Steuergeld gut angelegt.

