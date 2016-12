Kommentar: Es bleibt ein fader Nachgeschmack Matthias Klaus über den Spiegel-Artikel über Görlitz

Über den Spiegel-Artikel über Görlitz ist schon viel gesagt und wahrscheinlich noch viel mehr geschrieben worden. Dass in der Stadt die Empörung groß sein würde, war vorauszusehen, da braucht man kein Wahrsager zu sein. Selbstverständlich, wer lässt schon seine Heimatstadt gern von einem Fremden so durch den Kakao ziehen? Der Spiegel eben, murrte man. Andere Städte in der Region kamen auch nicht viel besser weg, Löbau etwa. Die sogar im Fernsehen bei Spiegel TV. Was hat den Autor nur bewogen, den Görlitz-Beitrag so zu schreiben, wie er ihn eben geschrieben hat? Klar, ein Hochglanz-Werbeartikel war von vornherein nicht zu erwarten gewesen. Der Spiegel muss seine (gedruckte) Ausgabe verkaufen, dass geht immer noch am Besten, wenn manchen Geschichten ein bisschen „Skandal“ anhaftet. Man kann sich streiten, ob der Autor in diesem Fall über das Ziel hinausgeschossen ist, mit Formulierungen wie „angemalte Totenkiste“ und dem Hinweis auf die Lendenkraft des Oberbürgermeisters. Anzurechnen ist dem Autor, dass er sich auf die SZ-Anfrage hin zurückgemeldet hat. Dass es viel Kritik aus der Stadt gab, dürfte Matthias Schulz schließlich nicht entgangen sein. Er mag ja auch Görlitz, sehr sogar, wie wir nun erfahren. „Wohlwollend und mitfühlend“ sei jede Zeile. Und immerhin weiß jetzt die gesamte Spiegel-Redaktion, dass er Görlitz toll findet. Na toll. Wer weiß, vielleicht meint Herr Schulz das ehrlich, und er ist ein Görlitz-Fan. Dennoch: Ein fader Nachgeschmack bleibt.

