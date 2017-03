Kommentar: Erste Delle im Schulz-Effekt Peter Heimann über die Landtagswahl an der Saar

Das Saarland hat weniger Wähler als der Ostteil Berlins. Es wird im Rest der Republik gern als größerer Landkreis verspottet, durch den man in einer halben Stunde komme – falls man sich wirklich mal dorthin verirrt habe. Im Normalfall interessiert es also nicht übermäßig, wenn der Saar-Landtag gewählt wird.

Dieses Mal war es anders. Es war – trotz aller regionaler Themen – der erste handfeste bundespolitische Stimmungstest jenseits der Umfragen. Und der erste Befund lautet: Der Martin-Schulz-Effekt wirkt, aber viel weniger kräftig als von den Sozialdemokraten erhofft und von Demoskopen vorausgesagt. Aber Schulz hat die Saar-Wahl schon beeinflusst, obwohl er selbst gar nicht zur Wahl stand. Seit der Mann aus Würselen als neuer Anführer der Sozialdemokraten auf die politische Bühne in Berlin geschoben wurde, hat die SPD einige Prozentpunkte aufgeholt. Und das lag nicht an der Saar-SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger, sondern ausschließlich am Schulz-Hype.

Aber, so der zweite Befund: Ein Selbstläufer ist Schulz eben auch nicht. Die angesehene CDU-Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer hat sich viel besser behauptet als von ihren Leuten befürchtet. Seriöses Regieren zahlt sich halt doch aus. Die CDU profitierte auch von jenen, die Rot-Rot partout nicht wollten. Dennoch: Selbst wenn es dieses Mal – an der Saar – wieder nur für eine Große Koalition reicht, mögliche Alternativen rücken ein wenig näher. Erst recht, wenn die AfD weiter an Zuspruch verliert.

