Kommentar: Erst investieren, dann mehr Umsatz Gabriela Lachnit über Kunden aus den Nachbarländern der Oberlausitz

Entlang der tschechischen Grenze müssten sich Händler diesseits eigentlich freuen. Seit die tschechische Nationalbank die Landeswährung Krone freigegeben hat, bekommen unsere Nachbarn beim Umtausch mehr Euro für die Krone. Der Wechselkurs ist für die Tschechen vorteilhafter geworden. Das bedeutet, dass für sie Waren bei uns billiger werden. In einigen Geschäften in der deutschen Grenzregion haben die Händler bemerkt, dass mehr tschechische Kunden kommen. Die Nachbarn kaufen vor allem Lebensmittel. Allerdings sind die Umsatzsteigerungen in Geschäften und Märkten nicht so extrem, als dass die Händler sich die Hände reiben würden. Während in Görlitz Innenstadthändler etwa 30 Prozent des Umsatzes mit polnischen Käufern machen, kann hier niemand sagen, ob es tatsächlich mehr Umsatz wegen der Kunden aus dem südlichen Nachbarland gibt. Kein Verkäufer führt hier eine Statistik zu Kundenfrequenzen. Während Polen in Görlitz durchaus auf Markenware aus und dafür mehr Geld auszugeben bereit sind, hat Ähnliches im grenznahen Raum zu Tschechien kein Händler bestätigt – von Einzelfällen abgesehen. Wollen Händler in der Region mehr Umsatz durch tschechische Kunden, müssen sie erst investieren: in Werbung, Sprachausbildung des Personals, Kundenfreundlichkeit und ins Einkaufen als Erlebnis.

