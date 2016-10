Kommentar: Erst Gesetze angreifen, dann Menschen Peter Anderson über Reichsbürger

Unsere Welt ist voller Spinner. Die einen glauben, dass die Kondensstreifen der Flugzeuge in Wahrheit Chemikalien sind, mit denen wir permanent vergiftet werden. Andere Mitbürger gehen davon aus, dass Nazis mit Flugscheiben auf den Mond oder nach Neuschwabenland in die Arktis geflogen sind und bis heute dort geheime Basen betreiben. Über solche Hirngespinste lässt sich bestenfalls den Kopf schütteln, vielleicht noch milde lächeln. Offenbar bewirkt unsere von Geheimnissen befreite und durchrationalisierte Welt, dass sich immer mehr Menschen nach versteckten Wahrheiten und übersinnlichen Dingen sehnen. Ich finde dies durchaus verständlich. Es ist schließlich reichlich ernüchternd, sich selbst als durch sein genetisches Erbe und die jeweilige Sozialisierung weitgehend vorprogrammierten Atomhaufen vorzustellen.

Bis vor wenigen Jahren ordneten Polizei, Justiz und am längsten die Politik auch die Reichsbürger oder Reichsdeutschen in die Kategorie „verschrobener Mitbürger“ ein. Zu putzig klang anfangs ihre Idee, dass Deutschland nur eine GmbH und wir deren Personal seien.

Mit dieser Verniedlichung muss jetzt endgültig Schluss sein. In Georgens-gmünd in Franken hat am Mittwoch ein Reichsbürger vier Polizisten bei einer Waffen-Razzia verletzt, einen von ihnen lebensgefährlich. Die Bluttat liefert gleichsam den Hintergrund zum ebenfalls am Mittwoch in Dresden mit einer Haftstrafe beendeten Prozess gegen den Möchtegern-Polizeigeneral und falschen Notar Volker Schöne. Auch er ist in Mitteldeutschland in einer Szene aktiv, der bereits Waffenbesitz nachgewiesen werden konnte. Das muss auch nicht verwundern. Zuerst kommt die kategorische Ablehnung deutscher Gesetze und des deutschen Staates. Bei weiterer Radikalisierung folgen darauf Ablehnung und Angriffe gegen die Repräsentanten von Recht und Ordnung. Es ist nur konsequent und wünschenswert, wenn der Staat den Reichsbürgern jetzt mit aller Härte zeigt, wer hier tatsächlich Gesetze macht – und sie vor allem durchsetzt.

