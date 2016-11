Kommentar: Erst der Inhalt, dann die Hülle Anja Beutler über den Streit im Tourismusgeschäft

Ohne Frage: Wer ein Haus baut, muss vorher wissen, wer alles darin wohnen soll, um die Zimmer entsprechend zu planen. Genau diese Planung aber vermissen offenbar manche Bürgermeister von Löbau bis Olbersdorf. Die Vorschläge, die der Zittauer OB auf Wunsch seines Stadtrates nun vorgestellt hat, handeln zumindest erst einmal nur von der Hülle, der Form. Es geht um Strukturen, um die Mannschaft. Ein wichtiges Thema, in der Tat. Aber ist es sinnvoll, eine Struktur zu erneuern, wenn es doch offenbar noch so viele inhaltliche Konflikte gibt? Warum nicht wirklich klären, wohin die Reise gehen soll – und wer überhaupt dabei sein will? Dass sich Thomas Zenker dazu noch keine Gedanken gemacht hat, glaubt keiner seiner Amtskollegen. Und sie fragen sich zu Recht, warum er diesen Punkt bislang ausgespart hat.

Definitiv: Die seit Jahrzehnten krumm zusammengewachsenen Tourismusstrukturen zu richten, ist eine undankbare Sisyphos-Aufgabe. Allein ist das nicht zu schaffen. Die Fehler haben sich mit jeder Kreisreform potenziert. Die Fronten sind verhärtet. Vielleicht braucht es einen radikalen Schnitt, um die Basis zu klären. Und vielleicht ziehen dann nicht alle in das neue Haus mit ein. Dann muss man es eben auch ein bisschen kleiner bauen. Aber die Fundamente sind dann sicherer.

Links zum Thema Löbau bricht mit dem Zittauer Gebirge

zur Startseite