Kommentar: Erdogan ist überall Marcus Thielking über den Umgang mit der Türkei

Sogar mit einem Galgen darf man in Deutschland gegen die Kanzlerin protestieren – und kommt ungestraft davon. Die Dresdner Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen einen Pegida-Demonstranten vorige Woche eingestellt. Nicht auszudenken, was mit jemandem in der Türkei passieren würde, der Erdogan öffentlich den Strick an den Hals wünscht. Eindrucksvoller lässt sich der Unterschied zwischen einem freiheitlichen und einem autoritären Staat kaum verdeutlichen.

Europäer können stolz darauf sein, dass Meinungsfreiheit hier nicht nur auf dem Papier steht. Umso mutloser ist es, wie jetzt in den Niederlanden geschehen, türkischen Politikern Auftritte zu verbieten oder gar die Einreise zu verweigern – so unverschämt deren Verhalten sein mag. Wahre Meinungsfreiheit erweist sich nun mal gerade dann, wenn sie auch dem Störenfried gewährt wird. Es ist also nicht unbedingt ein Zeugnis politischer Reife, die Entscheidung der Niederlande als heldenhaft zu feiern. Seltsamerweise jubeln ausgerechnet die besonders eifrig, die sonst lauthals Meinungsfreiheit für sich in Anspruch nehmen, ob mit oder ohne Galgen. „Was in der Türkei verboten ist, das soll man Türken auch bei uns verbieten!“ Das klingt einleuchtend, ist aber eine Kindergartenlogik. Wer so redet, begibt sich genau auf das Niveau, auf dem die Türkei längst angekommen ist. Solche Geistesverwandtschaft türkischer und deutscher Nationalisten ist wohl kein Zufall. Erdogan ist überall.

Die Zurückhaltung der Bundesregierung hat nichts mit Duckmäusertum zu tun. Im Gegenteil: Duckmäuser sind jene, die aus Feigheit vor Populisten ihre Werte in den Wind schreiben. Am Mittwoch wird in den Niederlanden gewählt. Die Regierung in Den Haag hat bei ihrer Entscheidung auf den Rechtsaußen Geert Wilders geschielt. Natürlich muss man diplomatische Krisen aushalten, wenn es darum geht, Grundwerte zu verteidigen. Die Niederlande haben nun aber beides zugleich fertiggebracht: einen diplomatischen Trümmerhaufen und einen Fußtritt für die Meinungsfreiheit. Es ist ein Vorgeschmack auf den Schlamassel, der Europa erwarten würde, falls weitere Populisten Verantwortung bekämen.

zur Startseite