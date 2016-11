Kommentar: Entscheidung überrascht Carla Mattern über den Auszug der Flüchtlinge

Schon während der ersten nichtöffentlichen Informationsrunden im Mai 2015 war in Niesky die Rede davon, dass das ehemalige Zulassungs- und Einwohnermeldeamt nur für eine gewisse Zeit als Flüchtlingsheim genutzt werden soll. Von etwas mehr als zwölf Monaten wurde damals gesprochen. Allerdings eher vage. Diese Zeitdauer für das zweite Asylbewerberheim in Niesky war das damals aber eher ein Randthema, denn jeden Monat baten mehr Flüchtlinge in Deutschland um Asyl. Die Landkreise mussten reagieren. Der Landkreis Görlitz baute eigene, leer stehende Gebäude vor allem in den Städten zu Unterkünften um. Das Flüchtlingsheim an der Klenke-Straße zwischen Feuerwehr und Polizei ist verhältnismäßig zentral gelegen. Dass es jetzt geschlossen wird, überrascht.

