Kommentar: Endgültige Aussagen bleiben abzuwarten Thomas Mielke über die Rutschung im Tagebau Turow

Noch ist die Rutschung im Tagebau Turow zu frisch, um wirklich zu erkennen, welche langfristigen Auswirkungen sie hat. Vorerst betonen Betreiber und Behörden wie in solchen Fällen üblich, dass alles in Ordnung ist. Auswirkrungen auf die Gegend um den Tagebau – und damit auch auf die deutsche Seite – gebe es nicht, die Produktion in Grube und Kraftwerk stehe nicht infrage, heißt es. Hoffentlich ist das so. Doch oft kommen das wirkliche Ausmaß und die Auswirkungen solcher Katastrophen, die es auch auf deutscher Seite bei Hoyerswerda und in Nachterstedt in den letzten Jahren gab, erst nach und nach ans Licht. Bisher dominieren Spekulationen und Schätzungen. Es bleibt also abzuwarten, was die Untersuchungen in den nächsten Monaten zutage fördern, bevor sich ein endgültiges Bild der Ereignisse abzeichnet. Die Schließung von Grube und Kraftwerk ist den Nachbarn jedenfalls nicht zu wünschen. Sie sind der größte Arbeitgeber der Region und bestimmen die wirtschaftliche Struktur des polnischen Zipfels jenseits der Neiße.

