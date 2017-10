Kommentar: Eltern sind zu recht frustriert

Kindereinrichtungen und die Kosten – das ist zu einem sehr sensiblen Thema geworden. Probleme mit Personalschlüssel, Schließzeiten, lange Wartelisten, das alles trägt ohnehin schon dazu bei, dass viele Eltern frustriert sind. Deutschland und kinderfreundlich? Alles, aber nicht das!

Links zum Thema Warum manche Eltern tief in die Tasche greifen müssen

Und dann noch die enormen Gebührenschwankungen. Wer sein Kind in guten Händen weiß – und das sollte an oberster Stelle stehen – und eine moderne Einrichtung vorfindet, wird hohe Gebühren sicher akzeptieren. Problematisch wird es aber, wenn Eltern Vergleiche anstellen oder in Gesprächen mit Freunden feststellen: Unsere Kita verlangt deutlich mehr Geld, leistet aber weniger und schließt obendrein in den Sommerferien und über den Jahreswechsel, wir müssen aber auch in dieser Zeit voll bezahlen. Anderswo gibt es womöglich überhaupt keine Schließzeiten. Dann ist Unzufriedenheit programmiert. Hier wären bessere Absprachen oder bestenfalls eine einheitliche Berechnungsgrundlage wünschenswert. Es kann nicht sein, dass in einer Region die Beiträge um bis zu 70 Euro schwanken. Man rechne das nur mal aufs Jahr oder gar auf die sechs Jahre, die Kinder in der Regel in Krippe und Kindergarten verbringen.

zur Startseite