Kommentar: Einzigartiges wird fallen Susanne Sodan über einstürzende Altbauten im Altkreis Löbau-Zittau

Der Verfall hat lange genug Zeit gehabt, an leerstehenden Häusern zu nagen. Die vielen Notsicherungen derzeit und auch schon in den vergangenen Jahren machen Probleme offenbar, die sich über lange Zeit potenziert haben: Spekulationen mit Immobilien in der Nachwendezeit, riesige Erbengemeinschaften, die über Jahrzehnte gewachsen und nur schwer auf einen Nenner zu bringen sind, Bevölkerungsschwund in der Oberlausitz – das sind nur drei Gründe, warum heute Vieles leersteht, verfällt und am Ende die Bauaufsicht einschreiten muss. In vielen Fällen sind davon Gebäude betroffen, die unter Denkmalschutz stehen, die eigentlich erhalten werden sollen. In den beiden aktuellen Fällen in Löbau – die Villa auf der Dehsaer Straße und die Häuserzeile auf der Äußeren Zittauer Straße – handelt es sich beispielsweise um denkmalgeschützte Gebäude. Auch bei dem Umgebindehaus in Obercunnersdorf, das bald fallen muss. Es sind Häuser, die den Städten und Gemeinden einst ihr Gesicht gegeben haben, sie ausgemacht haben. Zu retten werden sie am Ende nicht alle sein. Dafür sind es zu viele. Und auf der anderen Seite zu wenig Leute, die sie bewohnen oder nutzen wollen. Am Ende steht die Entscheidung: Wo soll gerettet werden? Und wo entsteht Platz für neue Ideen?

